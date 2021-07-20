احتج متظاهرون مناهضون للتطعيم ضد وباء كوفيد-19 أمس الإثنين أمام البرلمان البريطاني بالتزامن مع "يوم الحرية" والذي يُقصد به رفع معظم القيود التي وضعتها السلطات للتعامل مع جائحة كورونا على الرغم من زيادة عدد الإصابات بالفيروس.
احتج متظاهرون مناهضون للتطعيم ضد وباء كوفيد-19 أمس الإثنين أمام البرلمان البريطاني بالتزامن مع "يوم الحرية" والذي يُقصد به رفع معظم القيود التي وضعتها السلطات للتعامل مع جائحة كورونا على الرغم من زيادة عدد الإصابات بالفيروس.
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