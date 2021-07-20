احتج متظاهرون مناهضون للتطعيم ضد وباء كوفيد-19 أمس الإثنين أمام البرلمان البريطاني بالتزامن مع "يوم الحرية" والذي يُقصد به رفع معظم القيود التي وضعتها السلطات للتعامل مع جائحة كورونا على الرغم من زيادة عدد الإصابات بالفيروس.