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متظاهرة ترفع لافتة في لندن كتب عليها "لا لجواز السفر الصحي"

احتج متظاهرون مناهضون للتطعيم ضد وباء كوفيد-19 أمس الإثنين أمام البرلمان البريطاني بالتزامن مع "يوم الحرية" والذي يُقصد به رفع معظم القيود التي وضعتها السلطات للتعامل مع جائحة كورونا على الرغم من زيادة عدد الإصابات بالفيروس.

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