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فيضانات في مدينة تشنغتشو وسط الصين

12 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في الصين بعد أن غمرت سيول غزيرة مترو أنفاق في تشنغتشو عاصمة مقاطعة هينان الواقعة وسط البلاد، فيما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور مروّعة لركّاب عالقين في عربة قطار وقد غمرتهم المياه حتى أكتافهم.

هذا وتفجّرت سدودٌ جراء ارتفاع منسوب المياه في أنهار هينان بسبب الأمطار الغزيرة، وعلى إثر ذلك قامت السلطات بإجلاء نحو 200 ألف شخص من تشنغتشو في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في تلك المقاطعة.

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