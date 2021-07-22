فيديو | سباق محموم على ولائم من ملايين أسماك السردين في المحيط الهندي

تثير الأعداد الكبيرة من أسماك السردين في المحيط الهندي في مثل هذا الوقت من السنة اهتمام كثر في مياه البحر وفوقها، إذ تنطلق الدلافين في أثرها في مطاردة تتخللها قفزات فوق السطح الأزرق، وتُغير الطيور عليها من الجو، فيما تصعد أسماك القرش من القعر سعياً إليها.
إنه سباق محموم تدور رحاه في المياه قبالة الساحل الشرقي لجنوب إفريقيا، عندما يحصل حدث طبيعي مذهل يتمثل في هجرة ملايين أسماك السردين مدى أشهر نحو هذه البقعة خلال فصل الشتاء الجنوبي، في حركة تصل إلى ذروتها في تموز/يوليو.
ويبدو المشهد تحت الماء وكأنه فيلم رسوم متحركة،اشبه برقصة باليه أو بالتحضيرات لوليمة، إذ تؤدي كل عائلة من الحيوانات دورها في المطاردة، بينما تتكتل أسماك السردين وهي تحاول الفرار والحد من خسائرها على شكل سحابة سوداء لا تنتهي، تصدر منها انعكاسات فضية.
من على متن زورق، تقول عالمة الأحياء البحرية الأميركية ميشيل كاربنتر بفرح "هل رأيت؟ ثمة الآلاف من الدلافين، ونحن نراهم دائماً خلال موسم +سردين ران+".
يجذب هذا النشاط الموسمي عدداً كبيراً من الفضوليين الذين يتدفقون من كل أنحاء العالم، وقد تراجع عددهم بسبب الوباء. وتترقب مجموعة صغيرة مع قائدها مؤشرات النشاط على السطح.
ويعلق كينت تيلور بعد ساعات في البحر "أرى القليل من الحركة أمامنا مباشرة (...). إنها على بعد كيلومتر. يجب النظر إلى البعيد، ولكن عندما تراها،تشعر بالفرح".
No Comment المزيد من
شاهد: فيضانات تغرقُ مدينة تشنغتشو وسط الصين وإجلاء نحو 200 ألف شخص
شاهد | انتشار واسع للتمائم في اليابان تزامناً مع أولمبياد طوكيو
فيديو | مروحيات عسكرية تشارك في مهمة إخماد نيران كاريليا الروسية
شاهد: مهرجون يشاركون الأطفال فرحتهم بالعيد في ساحة الأقصى
فيديو | مناهضون للتطعيم ضدّ كوفيد-19 يحتجون أمام البرلمان البريطاني
شاهد: استعدادات خجولة لعيد الأضحى في كشمير الهندية بسبب كوفيد-19
شاهد: الحجاج يغادرون عرفات بعد تأدية الركن الأعظم من الحج
شاهد: مقتل العشرات بسبب الأمطار الموسمية بمدينة مومباي الهندية
شاهد: عمليات إجلاء في كاليفورنيا بسبب الحرائق
شاهد: وقفة على ضوء الشموع في نيودلهي تكريما لمصور صحافي قتل على الحدود الأفغانية الباكستانية
شاهد: اشتباكات بين الشرطة التايلاندية ومتظاهرين يطالبون باستقالة رئيس الوزراء
شاهد: مسيحيون كاثوليك ومن مذهب "الفودو" يحجون وسط وضع وبائي خطير ووضع سياسي غير مستقر
شاهد:عرض مجسم "موكو" الكائن الخيالي في طوكيو قبيل انطلاق الألعاب الأولمبية
شاهد: التجهيزات الأمنية في مكة المكرمة استعدادا لبدء موسم الحج
شاهد: الهولنديون يقيمون حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل جراء الفيضانات