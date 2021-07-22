فيديو بعد الفيضانات يظهر سيارات متراكمة في طرق الصين

تراكمت السيارات في أنحاء مدينة شهنغجهو وسط الصين واحدة فوق الأخرى بعد أن غمر المدينة طوفان أدى إلى وفاة 33 شخص على الأقل، بينما استمرت الأمطار في الهطول، مهددة المناطق المحيطة.

وقال مسؤولو الأرصاد الجوية إن الأمطار التي هطلت طيلة ثلاث ساعات على منطقة شهنغجهو، كانت تعادل مقدار هطول أمطار لعام كامل، ما أدى إلى فيضانات غمرت المباني، وتدفق سيول موحلة عبر الشوارع وأنفاق الطرق والمترو.