عاجل
euronews_icons_loading
فيديو بعد الفيضانات يظهر سيارات متراكمة في طرق الصين

تراكمت السيارات في أنحاء مدينة شهنغجهو وسط الصين واحدة فوق الأخرى بعد أن غمر المدينة طوفان أدى إلى وفاة 33 شخص على الأقل، بينما استمرت الأمطار في الهطول، مهددة المناطق المحيطة.

وقال مسؤولو الأرصاد الجوية إن الأمطار التي هطلت طيلة ثلاث ساعات على منطقة شهنغجهو، كانت تعادل مقدار هطول أمطار لعام كامل، ما أدى إلى فيضانات غمرت المباني، وتدفق سيول موحلة عبر الشوارع وأنفاق الطرق والمترو.

No Comment المزيد من