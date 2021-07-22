مقتل سبعة مدنيين بينهم أطفال جراء قصف الجيش السوري إدلب

قتل سبعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال، جراء قصف الجيش السوري محيط إدلب للمرة الثالثة خلال أسبوع، مستهدفا بذلك المعارضين. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، إن عددا آخر من الأشخاص أصيبوا بجروح خطيرة، في قصف فجر الخميس على قرية إبلين جنوبي إدلب، وأضاف المرصد القول إن قصفا قبل يومين على إدلب وبلدة الفوعة أدى إلى مقتل تسعة مدنيين، من بينهم ثلاثة أطفال. ويسيطر تحالف يضم فرعا من تنظيم القاعدة في سوريا على منطقة إدلب، التي آوى إليها ثلاثة ملايين شخص، مليونان منهم تقريبا هم من النازحين.
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