شاهد: أكثر من 150 ألف فرنسي يتظاهرون ضد إجراءات احتواء كوفيد-19

على وقع هتافات "حرية حرية!" تظاهر عشرات آلاف الأشخاص السبت في فرنسا احتجاجا على التدابير التي فرضتها الحكومة لمكافحة الطفرة الجديدة من الإصابات بوباء كوفيد-19 الناجمة عن المتحورة دلتا.

وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين بـ11 ألفا في باريس وحوالى 150 ألفا في نحو مئة مدينة بينها مارسيليا (جنوب) حيث سار الآلاف من جميع الأعمار هاتفين "ماكرون لا نريد شهادتك الصحية".

وتخللت التظاهرة حوادث متفرقة بين شرطيين على دراجات نارية ومتظاهرين، على ما أفاد صحافيون من وكالة فرانس برس.