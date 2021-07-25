شاهد: أكثر من 150 ألف فرنسي يتظاهرون ضد إجراءات احتواء كوفيد-19

على وقع هتافات "حرية حرية!" تظاهر عشرات آلاف الأشخاص السبت في فرنسا احتجاجا على التدابير التي فرضتها الحكومة لمكافحة الطفرة الجديدة من الإصابات بوباء كوفيد-19 الناجمة عن المتحورة دلتا.
وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين بـ11 ألفا في باريس وحوالى 150 ألفا في نحو مئة مدينة بينها مارسيليا (جنوب) حيث سار الآلاف من جميع الأعمار هاتفين "ماكرون لا نريد شهادتك الصحية".
وتخللت التظاهرة حوادث متفرقة بين شرطيين على دراجات نارية ومتظاهرين، على ما أفاد صحافيون من وكالة فرانس برس.
No Comment المزيد من
شاهد: رجل من ولاية أيداهو الأمريكية يفوز ببطولة العالم لتقليد صوت الأيل
شاهد: حين يُستخدم الشعر في لندن كمادة طبيعية لتسميد التربة
شاهد | مسيرة في برشلونة ضدّ رهاب المثلية بعد جريمة قتل
شاهد | محتجون يتظاهرون ضدّ أولمبياد طوكيو قبيل افتتاحه
فيديو بعد الفيضانات يظهر سيارات متراكمة في طرق الصين
مقتل سبعة مدنيين بينهم أطفال جراء قصف الجيش السوري إدلب
شاهد | النرويج تصلّي وتقرع أجراس كنائسها في الذكرى العاشرة لمذبحة أندرس بريفيك
فيديو | سباق محموم على ولائم من ملايين أسماك السردين في المحيط الهندي
شاهد: فيضانات تغرقُ مدينة تشنغتشو وسط الصين وإجلاء نحو 200 ألف شخص
شاهد | انتشار واسع للتمائم في اليابان تزامناً مع أولمبياد طوكيو
فيديو | مروحيات عسكرية تشارك في مهمة إخماد نيران كاريليا الروسية
شاهد: مهرجون يشاركون الأطفال فرحتهم بالعيد في ساحة الأقصى
فيديو | مناهضون للتطعيم ضدّ كوفيد-19 يحتجون أمام البرلمان البريطاني
شاهد: استعدادات خجولة لعيد الأضحى في كشمير الهندية بسبب كوفيد-19
شاهد: الحجاج يغادرون عرفات بعد تأدية الركن الأعظم من الحج