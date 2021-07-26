شاهد: أكثر من 50 سفينة حربية تشارك في احتفالات يوم البحرية الروسية في سان بطرسبرغ

أقيم عرض بحري في مدينة سان بطرسبرغ الروسية بمناسبة يوم البحرية في ال25 من تموز/ يوليو (يتم الاحتفال سنوياً بالحدث في يوم الأحد الأخير من شهر تموز / يوليو)، وذلك بحضور الرئيس فلاديمير بوتين.
وتحتفل البحرية الروسية هذا العام بالذكرى السنوية ال325 لتأسيسها. وشمل العرض 54 سفينة من بينها طراد الصواريخ "مارشال أوستينوف" والفرقاطة "أدميرال كاساتونوف" وغواصة الصواريخ الاستراتيجية "كراسنودار". كما شاركت في العرض سفن من البحرية الهندية والباكستانية والإيرانية.
تألف الجزء الجوي من العرض من أكثر من 40 طائرة ومروحية، بما في ذلك مقاتلات Su-33 و Su-27 و MiG-29 ، بالإضافة إلى Mi-8 و Ka-31R وغيرها.
وإضافة إلى احتفالات سانت بطرسبرغ، شهدت القواعد البحرية الروسية احتفالات مماثلة في كل من سيفيرومورسك وبالتييسك وسيفاستوبول وكاسبيسك وفلاديفوستوك وأيضاً في منشأة طرطوس البحرية الروسية على ساحل البحر الأبيض المتوسط في سوريا.
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