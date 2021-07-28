شاهد | أعمال فنية عن الكلاب تعرض للكلاب في هونغ كونغ

لوحاتٌ فنيةٌ جميلة لكلابٍ تنحدر من سلالات عريقة، بعضُ تلك اللوحات تمثّلَ عملاً ثلاثيّ الأبعاد بالحجم الحقيقي، وبعضها الآخر اتخذ صيغة رقمية وجدت طريقها بسهولة للتمدد على الشاشات الموزّعة في صالات وردهات المعرض الفنيّ للكلاب في مركز التسوق بهونغ كونغ.
وما يميّزُ المعرض أن جمهوره المستهدف ليسوا فقط متذوقو الفنّ وإنما أيضاً كلابهم، التي من أجلها تمّ وضع معظم الأعمال الفنية في مستوى منخفض ليلائم نظر الكلب بحيث يتمكّن من إمتاع عينيه بلوحاتٍ فنية متقنة لـ"شخصيات عريقة من أبناء جلدته!!".
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