شاهد: الحرائق تلتهم أحراج شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية

عملت فرق الإطفاء والدفاع المدني في اليونان على إخلاء قرية دروسيا في شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية التي تجتاحها حرائق قوية. وتبلغ مساحة بيلوبونيز نحو 20 ألف كليومتر مربع (ضعف مساحة لبنان). ومنذ بعد ظهر الأربعاء اندلع حريق بالقرب من القرية وأججت نيرانه الرياح القوية، حيث لم يستطع نحو 47 رجلاً إطفائياً ونحو 16 آلية وطائرة بإخماده حتى الآن.