شاهد: فيضانات وانهيارات طينية قرب بحيرة كومو الشهيرة في شمال إيطاليا

نفذ رجال الإطفاء الإيطاليون أكثر من 60 عملية إنقاذ بعد أن أحدثت عواصف دماراً حول بحيرة كومو الشهيرة التي تحيط بها الجبال في شمال البلاد.

ورزحت البلدات المحيطة بالبحيرة تحت سطوة فيضانات قلبت السيارات في الشوارع وغطت الطرق بالمخلفات والأنقاض وجذوع الأشجار.

رغم الأضرار المادية لم ترد أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.

تقدر جمعية كولديريتي للمزارعين الإيطالية الأضرار التي لحقت خلال العقد الماضي بالإنتاج الزراعي والمباني والبنية التحتية بسبب تغير المناخ بنحو 16.5 مليار دولار.