شاهد: فيضانات وانهيارات طينية قرب بحيرة كومو الشهيرة في شمال إيطاليا

نفذ رجال الإطفاء الإيطاليون أكثر من 60 عملية إنقاذ بعد أن أحدثت عواصف دماراً حول بحيرة كومو الشهيرة التي تحيط بها الجبال في شمال البلاد.
ورزحت البلدات المحيطة بالبحيرة تحت سطوة فيضانات قلبت السيارات في الشوارع وغطت الطرق بالمخلفات والأنقاض وجذوع الأشجار.
رغم الأضرار المادية لم ترد أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.
تقدر جمعية كولديريتي للمزارعين الإيطالية الأضرار التي لحقت خلال العقد الماضي بالإنتاج الزراعي والمباني والبنية التحتية بسبب تغير المناخ بنحو 16.5 مليار دولار.
No Comment المزيد من
شاهد | أعمال فنية عن الكلاب تعرض للكلاب في هونغ كونغ
فيديو | هكذا رحّب سكان بولينيزيا الفرنسية بماكرون
شاهد: تدريبات مكثفة لعناصر الحماية في البيرو قبيل مراسم تنصيب الرئيس
شاهد | مهرجان "المقلع الرخامي" بروسيا وموسيقى البدايات السحيقة
شاهد | ياباني ضرير يقوده حدسه لممارسة رياضة التزلج على اللوح
شاهد: مسابقة للغطس التقليدي من الجسر القديم في مدينة موستار البوسنية
شاهد: أكثر من 50 سفينة حربية تشارك في احتفالات يوم البحرية الروسية في سان بطرسبرغ
شاهد : سيارات وحافلات عالقة في شوارع لندن بعدما غمرتها مياه الفيضانات
شاهد: صناع النبيذ الألمان يسعون لانتشال أعمالهم من تحت أنقاض الفيضان المدمر
شاهد: سكان مدينة دينانت البلجيكية يُحصون الأضرار التي سببتها السيول العارمة
شاهد: مسيرة "فخر المثليين" تجوب شوارع العاصمة المجرية بودابست
شاهد: بحيرة في منطقة باتاغونيا الأرجنتينية تتحول إلى اللون الوردي بسبب التلوث
شاهد: أكثر من 150 ألف فرنسي يتظاهرون ضد إجراءات احتواء كوفيد-19
شاهد: رجل من ولاية أيداهو الأمريكية يفوز ببطولة العالم لتقليد صوت الأيل
شاهد: حين يُستخدم الشعر في لندن كمادة طبيعية لتسميد التربة