فيديو | ثلج نادر يكسو مناطق جنوب البرازيل

تسببت موجة برد شديدة في تساقط الثلوج جنوب البرازيل.
وشهدت أكثر من 30 مدينة في ولاية ريو غراندي دو سول الموجة المستمرة منذ الأربعاء الفائت، بحسب ما أفادت به مصلحة الأرصاد الجوية الخاصة "سومار".
وصنع برازيليون في بلدة بوم جيسوس رجل ثلج في إحدى ساحات البلدة.
من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض، مع احتمال تساقط الثلوج في ولايات أخرى مثل بارانا وسانتا كاتارينا.
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