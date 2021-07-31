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حلق أكثر من 300 منطاد هواء ساخن في سماء منطقة "مورت-إيه-موزيل" الفرنسية على إيقاع شروق الشمس ضمن إطار ما يعرف بمونديال المناطيد السنوي..

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