حلق أكثر من 300 منطاد هواء ساخن في سماء منطقة "مورت-إيه-موزيل" الفرنسية على إيقاع شروق الشمس ضمن إطار ما يعرف بمونديال المناطيد السنوي..
حلق أكثر من 300 منطاد هواء ساخن في سماء منطقة "مورت-إيه-موزيل" الفرنسية على إيقاع شروق الشمس ضمن إطار ما يعرف بمونديال المناطيد السنوي..
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