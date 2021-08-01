شاهد: حرائق هائلة في غابات صقلية لليوم الثاني على التوالي

قال رجال الإطفاء في إيطاليا يوم السبت إنهم يكافحون لليوم الثاني على التوالي من أجل إطفاء حرائق الغابات في صقلية والتي وصلت إلى بلدة كاتانيا، مما أجبر الناس على مغادرة منازلهم وإغلاق المطار المحلي مؤقتًا.

وقال رجال الإطفاء على تويتر إنهم أجروا 250 عملية إطفاء في صقلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، منها 50 عملية في كاتانيا وحدها.