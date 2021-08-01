شاهد: حرائق هائلة في غابات صقلية لليوم الثاني على التوالي

قال رجال الإطفاء في إيطاليا يوم السبت إنهم يكافحون لليوم الثاني على التوالي من أجل إطفاء حرائق الغابات في صقلية والتي وصلت إلى بلدة كاتانيا، مما أجبر الناس على مغادرة منازلهم وإغلاق المطار المحلي مؤقتًا.
وقال رجال الإطفاء على تويتر إنهم أجروا 250 عملية إطفاء في صقلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، منها 50 عملية في كاتانيا وحدها.
No Comment المزيد من
شاهد: استمرار الحرائق في تركيا وارتفاع حصيلة قتلاها إلى ستة
شاهد: العشرات يصطفون في طوكيو لالتقاط الصور مع شعار الألعاب الأولمبية
شاهد: روبوت يصنع مستقبلًا جديدًا للوجبات السريعة في أحد مطاعم لاتفيا
شاهد: مسيرة في لندن للعاملين في قطاع الصحة للمطالبة بزيادة الأجور
شاهد | مئات من المناطيد الضخمة تحلق في سماء فرنسا
شاهد | رهبان بوذيون في تايلاند يتلقون لقاح أسترازينيكا
شاهد | منطقة يابانية تحوّل حقول الأرز فيها إلى لوحات فنية خضراء
فيديو | ثلج نادر يكسو مناطق جنوب البرازيل
شاهد: حديقة حيوان سيدني تحتفل بحيوان كوالا حديث الولادة
شاهد: مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية
شاهد: جونسون يحاول الحفاظ على ثبات مظلته تحت طقس عاصف خلال مناسبة رسمية
شاهد: تنصيب تمثال لإحياء ذكرى ضحايا انفجار مرفأ بيروت
شاهد: فرقة ليتل ميكس شمعية في متحف مدام توسو الشهير في لندن
شاهد: فيضانات وانهيارات طينية قرب بحيرة كومو الشهيرة في شمال إيطاليا
شاهد | أعمال فنية عن الكلاب تعرض للكلاب في هونغ كونغ