شاهد: استمرار الحرائق في تركيا وارتفاع حصيلة قتلاها إلى ستة

أفادت وسائل إعلام تركية رسمية السبت أن فرق الإطفاء تعمل جاهدة لإخماد ألسنة اللهب لليوم الرابع حيث ارتفع عدد القتلى جرّاء حرائق الغابات التي اجتاحت جنوب البلاد إلى ستة.

واندلعت حرائق الغابات الأربعاء وأسفرت منذ ذلك الحين عن إصابة أكثر من 300 شخص ودفعت السلطات إلى إخلاء القرى والفنادق.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن عدد القتلى ارتفع بعد العثور على جثتي عاملين كانا يحاولان إخماد الحرائق.