شاهد: متجر في طوكيو يبيع لباس "الكيمونو" للحيوانات الأليفة

في منطقة أساكوسا التاريخية في طوكيو، تُدير يوكا إيدا متجر مستلزمات الحيوانات الأليفة "أداشيا" الذي يشتهر بصناعة الزي الياباني التقليدي "كيمونو" للحيوانات أيضاً. بدأ المتجر في بيع الملابس والإكسسوارات للكلاب والقطط في السبعينييات من القرن الماضي، كما قالت إيدا، التي تنتمي إلى الجيل السابع من العائلة المالكة للمتجر.
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