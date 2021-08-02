شاهد: ولادة صغيري باندا في حديقة حيوانات بوفال الفرنسية

وضعت أنثى باندا عملاق معارة إلى فرنسا، توأمين صغيرين بصحة جيدة ليل الأحد الاثنين في حديقة بوفال للحيوانات وسط البلاد. التوأمان اللذان وُلدا قرابة الساعة الأولى هما ثالث صغار زوجي الباندا هوان هوان وشريكها يوان زي بعد مولود أول وضعته الأنثى في فرنسا سنة 2017، ويدعى يوان منغ.
من المعروف أن تكاثر الباندا في الأسر أو في الطبيعة، أمر صعب للغاية، إذ يقول خبراء إن قلة من هذه الحيوانات تكون في حالة ملائمة للتكاثر أو حتى تعرف المطلوب منها لهذه الغاية. ومما يزيد الأمور تعقيدا أن نافذة الحمل صغيرة نظرا إلى أن إناث الباندا تكون في وضع ملائم لكي تحمل مرة واحدة فقط في السنة لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة.
وبات يوان منغ، أول صغار هوان هوان، يزن أكثر من مائة كيلوغرام. ومن المقرر إرساله هذا العام إلى الصين، حيث يوجد ما يقدر بحوالى 1800 من حيوانات الباندا العملاقة في الطبيعة و500 أخرى في الأسر. وقالت حديقة الحيوانات إن اسمي الصغيرين الجديدين لن يُعرفا قبل مائة يوم حين ستختار بنغ ليوان زوجة الرئيس الصيني شي جينبينغ هذين الاسمين.
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