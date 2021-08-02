شاهد: جهود الإطفاء مستمرة لاحتواء حرائق الغابات في تركيا

تستعر حرائق الغابات بالقرب من الوجهات الشاطئية في تركيا، حيث أجبر الناس على إخلاء منازلهم التي دمر عدد كبير منها.

يكافح رجال الإطفاء ألسنة اللهب لليوم السادس على التوالي الاثنين، حيث تستعد طائرات نقل المياه من الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى جهود احتواء الحرائق..

تسببت الحرائق المشتعلة، التي عززها الجفاف والرياح القوية، منذ يوم الأربعاء بمقتل ثمانية أشخاص، وأجبرت السكان والسياح على الفرار من المنتجعات السياحية في قوارب.