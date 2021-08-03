شاهد: المزارعون الأتراك ينقلون مواشيهم إلى الشاطئ لحمايتهم من الحرائق

يسارع المزارعون الأتراك لنقل مواشيهم إلى شاطئ يجتذب عادة السياح لحمايتهم من حرائق الغابات المندلعة في قرى واقعة بالقرب من مدينتي بودروم ومارماريس الساحليتين. ويكافح رجال الإطفاء حرائق الغابات منذ أيام حيث تساعد درجات الحرارة المرتفعة والرياح على اتساع رقعتها . وأرسل الاتحاد الأوروبي المساعدات إلى تركيا وانضم متطوعون إلى رجال الإطفاء لإخماد الحرائق العنيفة التي أودت بحياة ثمانية أشخاص.
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