شاهد: تسارع وتيرة التطعيم ضد كورونا في تونس

تلقى ما يقرب من 1200 شخص حقنة اللقاح المضاد لكوفيد-19 في يوم واحد، كما أعلن مسؤول في مركز تطعيم المنزه في تونس. وتقوم السلطات بتسريع حملة التطعيم في تونس، التي عانت من أكبر عدد من الوفيات جراء فيروس كورونا في شمال إفريقيا. وتأمل البلاد، التي تكافح لاحتواء تفشي المتحورة دلتا، في تطعيم نصف سكانها بحلول منتصف أكتوبر- تشرين الأول المقبل.