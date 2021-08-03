شاهد: سكان جنوب تركيا يفرون من حرائق الغابات

سارع سكان قرية بوزالان الواقعة بالقرب من مدينة بودروم في جنوب تركيا الإثنين للهروب من حرائق الغابات التي اندلعت بالقرب من منتجع شاطئي. وبالتزامن حاولت طائرات الهليكوبتر إخماد النيران حيث كافح السكان لإيصال ماشيتهم إلى بر الأمان. ويحاول رجال الإطفاء لليوم السادس على التوالي السيطرة على الحرائق التي اجتاحت الغابات بالقرب من الوجهات الشاطئية في تركيا.
تسببت الحرائق، التي اشتعلت بسبب الجو الجاف وانتشرت نتيجة الرياح القوية منذ الأربعاء، في مقتل ثمانية أشخاص وأجبرت السكان والسياح على الفرار من المنتجعات السياحية في قوارب.
No Comment المزيد من
شاهد: تسارع وتيرة التطعيم ضد كورونا في تونس
شاهد: إنقاذ عشرات المهاجرين في البحر المتوسط
شاهد: مهرجان الأجراس في روسيا
شاهد: رجال الإطفاء الإيطاليون يكافحون الحرائق المستمرة على سواحل صقلية والبحر الأدرياتيكي
شاهد: ولادة صغيري باندا في حديقة حيوانات بوفال الفرنسية
شاهد: مطارات بريطانيا تستقبل مسافرين من أوروبا وأمريكا بعد رفع شرط الحجر الصحي عنهم
شاهد: بدء حملة تطعيم المراهقين ضد كورونا في كمبوديا
شاهد: صدامات بين رافضين لتدابير الإغلاق والشرطة الألمانية
شاهد: متجر في طوكيو يبيع لباس "الكيمونو" للحيوانات الأليفة
شاهد: حرائق هائلة في غابات صقلية لليوم الثاني على التوالي
شاهد: العشرات يصطفون في طوكيو لالتقاط الصور مع شعار الألعاب الأولمبية
شاهد: روبوت يصنع مستقبلًا جديدًا للوجبات السريعة في أحد مطاعم لاتفيا
شاهد: مسيرة في لندن للعاملين في قطاع الصحة للمطالبة بزيادة الأجور
شاهد | مئات من المناطيد الضخمة تحلق في سماء فرنسا
شاهد | رهبان بوذيون في تايلاند يتلقون لقاح أسترازينيكا