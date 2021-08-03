شاهد: سكان جنوب تركيا يفرون من حرائق الغابات

سارع سكان قرية بوزالان الواقعة بالقرب من مدينة بودروم في جنوب تركيا الإثنين للهروب من حرائق الغابات التي اندلعت بالقرب من منتجع شاطئي. وبالتزامن حاولت طائرات الهليكوبتر إخماد النيران حيث كافح السكان لإيصال ماشيتهم إلى بر الأمان. ويحاول رجال الإطفاء لليوم السادس على التوالي السيطرة على الحرائق التي اجتاحت الغابات بالقرب من الوجهات الشاطئية في تركيا.

تسببت الحرائق، التي اشتعلت بسبب الجو الجاف وانتشرت نتيجة الرياح القوية منذ الأربعاء، في مقتل ثمانية أشخاص وأجبرت السكان والسياح على الفرار من المنتجعات السياحية في قوارب.