شاهد: مدينة ووهان الصينية تعيد إطلاق الاختبارات الجماعية ضد كوفيد-19

أكدت السلطات في مدينة ووهان الصينية إطلاق الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا لجميع سكان المدينة حيث تشير التقارير إلى عودة انتشار الفيروس في المكان الذي ظهر فيه لأول مرة وأدى متغير دلتا شديد العدوى إلى تشديد عمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم.

وتزامنت عودة الفيروس وانتعاشه مع معدلات التطعيم المتوقفة والطفرات الجديدة القاتلة على غرار متغير "دلتا" حتى في الأماكن، التي روجت لنجاحاتها في التغلب على الوباء. وخفضت الصين الحالات المحلية إلى الصفر تقريبا بعد ظهور الفيروس لأول مرة في ووهان، مما سمح للاقتصاد بالانتعاش وعودة الحياة إلى طبيعتها إلى حد كبير. ولكن تفشيا جديدا ألقى بظلاله على الوضع بعد وصول متغير "دلتا" سريع الانتشار لعشرات المدن حيث تسببت العدوى بين عمال تنظيف المطارات في نانجينغ في سلسلة من الحالات التي تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء البلاد.