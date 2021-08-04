شاهد: محاولات مضنية للسيطرة على الحرائق المستمرة في اليونان

استيقظ سكان أثينا الأربعاء على دخان رمادي يغطي السماء ورائحة قوية بسبب حريق شمال العاصمة اليونانية، عند سفح جبل بارنس كانت فرق الإطفاء يأملون في السيطرة عليه "في الساعات القليلة المقبلة".
اندلع الحريق بعد ظهر الثلاثاء وتعرضت عشرات المنازل والحانات والشركات لأضرار جسيمة مساء في فاريمبومبي على بعد 30 كيلومترا شمال غرب أثينا، وفقا للتقديرات الأولية للسلطات.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعرضت فيه اليونان منذ أسبوع لأسوأ موجة حر منذ ثلاثة عقود، مع حرارة تخطت في بعض المناطق 43 درجة مئوية.
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