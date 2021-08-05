نحو ألفي شخص من سكان كاليفورنيا طُلب منهم مغادرة منازلهم "فورا" مع اقتراب الحريق ديكسي فاير وهو الأكبر في هذه الولاية الأميركية الواقعة في غرب الولايات المتحدة هذه السنة، هذا وتؤجج رياح عاتية هذا الحريق الكبير.

وينتشر حريق ديكسي فاير في غابات شمال كاليفورنيا منذ منتصف تموز/يوليو وهو على ارتباط بالتغير المناخي الذي يتسبب بدرجات حرارة مرتفعة وموجات جفاف في العالم لا سيما في شمال القارة الأميركية.