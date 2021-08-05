اشتباكاتٌ عنيفة اندلعت بين المحتجين وبين القوى الأمنية اللبنانية قرب مجلس النوّاب في منطقة وسط بيروت، الأربعاء، على هامش تظاهرات تشهدها العاصمة إحياءً للذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

وفي وقت تجمع فيه آلاف اللبنانيين قرب المرفأ المدمر، توجه المئات إلى الشوارع المؤدية إلى مجلس النواب، الذي انتشرت في محيطه تعزيزات أمنية مكثفة. ورشق المحتجون عناصر الأمن بالحجارة والمفرقعات، لكن القوى الأمنية تصدت لهم بقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وحتى بالضرب بالعصي والرصاص المطاطي، فيما أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن نقل ثمانية جرحى من وسط بيروت إلى المستشفيات، وإسعاف العشرات في المكان.

وكان حريق شبّ في مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس 2020، تلاه انفجار هائل عند الساعة السادسة بعد الظهر. وألحق الانفجار الذي وصلت أصداؤه إلى جزيرة قبرص، دماراً ضخماً في المرفأ وأحياء في محيطه وطالت أضراره معظم المدينة وضواحيها.