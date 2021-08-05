بدأت السلطات الأمريكية في تطويع عدة طائرات في محاولة لإخماد الحرائق المندلعة في غابة جنوب ولاية كاليفورنيا.

ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية، بدأ الحريق في سيارة وانتشر في الغابة على طول التضاريس الجبلية ليصل إلى 80 مترا مربعا.

وتجتاح حرائق الغابات غرب الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وسط طقس جاف وحار، ووفقا لمركز مكافحة الحرائق الوطني وقع 80 حريقا ضخما في 13 ولاية أمريكية خلال الأسابيع الأخيرة.