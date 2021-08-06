شاهد: كلاب مدربة للترفيه عن الأطفال المرضى في مستشفى في تشيلي

يعمل طاقم مكون من 4 كلاب مدربة لتقديم الدعم النفسي للأطفال المرضى في مستشفى للأطفال في عاصمة تشيلي سانتياغو.

ويقدم الكلاب الكثير من الراحة والبهجة للأطفال الذين ينتظرون عمليات جراحية، خصوصا خلال فترة الوباء والتي استنزفت الكادر الطبي نفسيا وجسديا. ويشق فريق الكلاب طريقهم من سرير إلى آخر ويغادر بعد أن يستشعر بهدوء أعصاب الأطفال.