غاز مسيل للدموع ورصاص مطاطي وخراطيم مياه استخدمتها شرطة مكافحة الشغب في تايلاند أثناء تنكيلها بالمعارضين الذين خرجوا إلى شوارع العاصمة بانكوك في مظاهرات ضد حكومة رئيس الحكومة الجنرال برايوت تشان أوتشا.

المتظاهرون ألقوا الحجارة والمفرقعات والزجاجات نحو رجال الأمن، فيما تصاعدت سحب الدخان في منطقة المواجهة بحي دين داينغ شمالي بانكوك، حيث أغلقت الشرطة الطريق المؤدي إلى القاعدة العسكرية، حيث منزل رئيس الحكومة.

ويتهم المعارضون التايلانديون حكومة أوتشا بارتكاب أخطاء كثيرة في مكافحة جائحة كورونا، مطالبين باستقالتها وتغيير الدستور وإجراءات انتخابات عامة جديدة في البلاد.

يذكر أن تايلاند سجلت اليوم السبت 21838 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و212 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.