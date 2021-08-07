وتشهد قرية بيتا ( 16 ألف نسمة) في الضفة الغربية المحتلة مواجهات شبه يومية بين متظاهرين والجيش الإسرائيلي، خصوصا في ساعات المساء، احتجاجا على بؤرة استيطانية إسرائيلية أقامها مستوطنون على سفح جبل من أراضي القرية. وتشتد وتيرة هذه المواجهات بعد صلاة الجمعة كل أسبوع ونتج عنها مقتل خمسة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي منذ أوائل مايو - أيار الماضي.