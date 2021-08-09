شاهد: عودة الدلافين إلى سواحل لشبونة بعد انخفاض التلوث نتيجة كوفيد

عادت الدلافين إلى أحد شواطىء لشبونة في البرتغال، مما أدى إلى تدفق السياح لرؤيتها. وتأتي عودة الدلافين إل] شواطىء لشبونة بعد أدى الوباء إلى انخفاض التلوث في المنطقة بفضل انخفاض حركة المرور البحرية، مما يجعل البيئة ملائمة أكثر للثدييات البحرية.
تقول عالمة الأحياء إينيس ماتادو إنها ترى الدلافين الآن بشكل متكرر وأنها تشارك معرفتها مع السياح في رحلات استكشافية لرؤية الحيوانات.
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