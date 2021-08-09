شاهد: احتجاجات في إيطاليا وفرنسا وقبرص ضد "الممر الأخضر" وإلزامية التطعيم

تظاهر مئات الإيطاليين وسط العاصمة روما، ضد تصريح "الممر الأخضر" الصحي المثير للجدل الذي دخل الجمعة الماضي رسمياً حيز التنفيذ في البلاد، ويقضي التصريح بفرض قيود على الأشخاص غير المطعمين ضد فيروس كورونا، إذ باتت الشهادة الصحية إلزامية لدخول صالات السينما والمتاحف والمطاعم وممارسة الرياضة في الأماكن غير المفتوحة.
وفي قبرص، تظاهر المئات أمام القصر الرئاسي في العاصمة، نيقوسيا، احتجاجاً على قرار الحكومة توسيع نطاق التطعيم ضد "كوفيد-19" ليشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً في البلاد التي تشهد موجة رابعة من فيروس كورونا.
وفي السياق ذاته، إنما في فرنسا، تظاهر الآلاف في مدينة مرسيليا جنوب البلاد ضد البطاقة الصحية، كما شهدت منطقة غوادلوب الفرنسية بجزر الأنتيل الصغرى والتي تشهد موجة رابعة لفيروس كورونا، شهدت مظاهرة ضد التطعيم الإلزامي والبطاقة الصحية.
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