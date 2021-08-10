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الحائزون على الميداليات الذهبية (الكرة الطائرة للرجال) خلال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في أرياك أرينا في طوكيو، 8 أغسطس 2021.

احتفل لاعبو كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد في فرنسا بميداليات طوكيو 2020 الأولمبية في باريس، وسط حضور مئات المشجعين.

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كما حضرت أيضًا عمدة باريس آن هيدالغو، ورئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 توني إستانجيت، ورئيسة اللجنة الأولمبية الفرنسية بريجيت هنريكس، لتهنئة الحائزين على الميداليات.

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