احتفل لاعبو كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد في فرنسا بميداليات طوكيو 2020 الأولمبية في باريس، وسط حضور مئات المشجعين.
كما حضرت أيضًا عمدة باريس آن هيدالغو، ورئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 توني إستانجيت، ورئيسة اللجنة الأولمبية الفرنسية بريجيت هنريكس، لتهنئة الحائزين على الميداليات.
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