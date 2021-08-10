شاهد: ناغازاكي تحيي الذكرى السادسة والسبعين للقصف النووي الأميركي

أحيت مدينة ناغازاكي اليابانية الاثنين ذكرى القصف النووي الأميركي الذي دمرها قبل 76 عاما فيما دعا رئيس بلديتها المجتمع الدولي إلى تبني معاهدة جديدة لحظر الأسلحة النووية.

وشارك ناجون وحفنة من المسؤولين الأجانب في دقيقة صمت عند الساعة 11,02 صباحا (02,02 ت غ)، وهو الوقت المحدد لانفجار القنبلة الذرية في التاسع آب/أغسطس 1945.

وبسبب جائحة كوفيد-19 وللسنة الثانية على التوالي، تم تحديد عدد الأشخاص المصرح لهم بحضور الذكرى.