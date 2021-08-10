شاهد: مهرجان في قيرغيزستان يحتفي بإرث الأجداد وأزيائهم

يحتفي مهرجان آلتر إزي Altar Izi أو تراث الأجداد، بإرث الأسلاف في قيرغيزستان.

أهم ما يميز المهرجان هو الأزياء التي ترتديها الفتيات المشاركات والمستوحاة من أزياء قدامى القيرغيزيات، والتي تعتبر كنزاً وطنياً.

يؤكد الحدث هذا العام على الدور المهم للمرأة في الماضي والحاضر في قيرغيزستان.

بالإضافة إلى الغناء التقليدي في الخيام، هناك أيضًا لعبة البدو القديمة Kok boru أو Buzkashi، حيث يتنافس راكبو الخيول لوضع جثة ماعز في مرمى.