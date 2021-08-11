شاهد: مواجهات بين الشرطة التايلاندية ومتظاهرين ضد الحكومة في بانكوك

بالرصاص المطاطي والغاز المسيّل للدموع وخراطيم المياه، واجهت شرطة مكافحة الشغل في تايلاند حشود المتظاهرين الذين خرجوا إلى شوارع العاصمة بانكوك للمطالبة بالإصلاح الديمقراطي.
المتظاهرون لم يأبهوا لحظر التجوّل المفروض على المناطق السكنية، حيث خرجوا أيضاً من أجل التنديد بالحكومة التي بدت عاجزة أمام تفشي فيروس كورونا في البلاد حيث بات عدد الإصابات اليومية فيها يتجاوز الـ 20 ألف حالة.
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