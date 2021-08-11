شاهد : بلجيكية تفوز ببطولة العالم لتقشير الجمبري

بتقشير 116 غرام من الجمبري (وفي تسمية أخرى الروبيان أو القريدس) أيضاً، حصلت البلجيكية كاتي فانماسنهوف على لقب البطلة في المسابقة العالمية السادسة عشر لتقشير الجمبري في ليفرينكوك بفرنسا.
شارك ستون شخصاً في المسابقة. واجه كل منافس 125 غراماً من الجمبري.
المرشحون لديهم عشر دقائق لتقسير أكبر كمية ممكنة. وُضعت هذه القواعد منذ الإصدار الأول للمسابقة التي أطلقت في عام 2005.
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