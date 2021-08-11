شاهد: المكسيك تحتفل باليوم العالمي للسكان الأصليين

سار المئات من السكان الأصليين وهم يرتدون ملابس تقليدية في شارع باسيو دي لا ريفورما، أحد الطرق الرئيسية في مكسيكو سيتي، إلى القصر الوطني للمطالبة بشمولية حكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

مع أكثر من 23 مليون شخص يعتبرون أنفسهم من السكان الأصليين من بين 126 مليون نسمة، تعد المكسيك من البلدان التي تضم أكبر عدد من السكان الأصليين في الأمريكتين.

على الرغم من أن الرئيس لوبيز أوبرادور قد وعد بإعطاء الأولوية لهذه الشريحة من السكان المكونة من 68 شعباً مختلفاً، إلا أن المتظاهرين طالبوا بأكثر من مجرد إيماءات رمزية.

ووقعت المظاهرة في نفس الأسبوع الذي يحيي فيه البلد ذكرى مرور 500 عام على غزو الإسبان، وهو حدث أعادت الحكومة تسميته إحياءً لذكرى 500 عام لمقاومة السكان الأصليين.