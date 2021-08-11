بشكل فجائي اندلعت عشرات الحرائق في الغابات الواقعة في مناطق مختلفة في شمال الجزائر خاصة في منطقة القبائل الإثنين. وامتدت ألسنة اللهب إلى عدة قرى ومداشر مخلفة 65 قتيلا من بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا، وفق ما ذكر التلفزيون الحكومي.
وتواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية الأربعاء مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، إخماد حرائق الغابات التي اجتاحت شمال البلاد.
اندلعت الحرائق التي تقول السلطات إنها "مفتعلة" الاثنين في منطقة القبائل في شمال شرق الجزائر، ثم اجتاحت كل المناطق الساحلية بشمال وسط وشرق البلاد، وصولا الى ولاية الطارف الحدودية مع تونس التي شهدت بدورها اندلاع بعض الحرائق.
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