شاهد: رواد الفضاء يُطلقون أول أولمبياد من محطة الفضاء الدولية

يشارك رواد الفضاء من محطة الفضاء الدولية في أول "أولمبياد فضائي". وسجل طاقم البعثة يوما من "المرح من دون وزن" في نهاية أسبوع طويل من العمل، على ارتفاع 400 كيلومتر فوق الأرض.