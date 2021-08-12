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طاقم طبي في مستشفى إقليم جوادلوب الفرنسي

حذرت الحكومة الفرنسية الثلاثاء، من أزمة "بالغة الخطورة" لإصابات كوفيد-19 وخاصة في منطقة البحر الكاريبي وجزر المارتينيك.

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وشددت جزر المارتينيك تدابير الوقاية وعملت على إغلاق المناطق السياحية، كما طلبت من السياح المغادرة وسيتخذ إقليم جوادلوب الفرنسي اجراءات مماثلة، وسط مخاوف لخسائر مهولة في قطاع السياحة في ذروة موسم الصيف.

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