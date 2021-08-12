تتعرّض إيطاليا أسبوع لموجّة حرّ تسببت في إشعال حرائق عديدة في مناطق متفرقة جنوبي البلاد، ودفعت السوّاح والسكّان المحليون للبحث عن نوافير ماء تعيد لأجسامهم النشاط والحيوية التي بددتها درجات الحرارة العالية في تلك البلاد، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية.
في هذه الأثناء وبالقرب من العاصمة روما، تواجهُ حديقة طبيعيةٌ مدرجة في قائمة اليونسكو تهديداً تلوّح لها به الحرائق المتنقلة والتي التهمت آلاف الهكتارات من الغابات والأحراش والمزارع وسط وجنوب البلاد.
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