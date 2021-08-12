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امرأة تعرّض جسدها لمياه نافورة "آرا باسيس" في وسط مدينة روما، الأربعاء ، 11 آب/أغسطس، 2021. بسبب موجة الحر التي تشهدها البلاد والمستمرة حتى نهاية الأسبوع

تتعرّض إيطاليا أسبوع لموجّة حرّ تسببت في إشعال حرائق عديدة في مناطق متفرقة جنوبي البلاد، ودفعت السوّاح والسكّان المحليون للبحث عن نوافير ماء تعيد لأجسامهم النشاط والحيوية التي بددتها درجات الحرارة العالية في تلك البلاد، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية.

في هذه الأثناء وبالقرب من العاصمة روما، تواجهُ حديقة طبيعيةٌ مدرجة في قائمة اليونسكو تهديداً تلوّح لها به الحرائق المتنقلة والتي التهمت آلاف الهكتارات من الغابات والأحراش والمزارع وسط وجنوب البلاد.

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