شاهد: مقاتلو طالبان يحتفلون بالسيطرة على عاشر عاصمة إقليمية في أفغانستان

استولت طالبان على عاصمة إقليمية بالقرب من كابول، وهي العاشرة التي سيطر عليها المتمردون على مدى أسبوع كامل في جميع أنحاء أفغانستان بينما تستعد الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي للانسحاب بالكامل من البلاد بعد عقود من الحرب.

ورفع المتشددون أعلامهم البيضاء مطبوع عليها إعلان إسلامي على مدينة غزنة، على بعد 130 كيلومتراً (80 ميلاً) جنوب غرب كابول.