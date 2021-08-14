شاهد: حانة في لندن صديقة للحيوانات تقدم المشروبات للزبائن ولكلابهم

تشبه حانة "أفتر بارك" أي منتجع مائي عصري في شرق لندن، وتتميز بديكور خاص من خلال الطاولات المصنوعة من البراميل المعاد استخدامها وبكرات الأسلاك المزعة في مختلف زواياها. وهذه الحانة مقسمة بين الزبائن "البشر" ومرافقيهم من "الكلاب"، الذين يستفيدون بدورهم من خدمات الحانة حيث تقدم لهم مشروبات مصنوعة من مكونات طبيعية وصحية.

وفي الوقت الذي يجلس فيه الزبون على الطاولة للإستمتاع بشرابه، يستطيع كلبه المرافق تذوق طعامه الخاص به بكل حرية وسعر قائمة طعام الكلاب لا يتجاوز 10 جنيهات إسترلينية وهي مؤلفة من أربعة أفخاذ ، تقدم في أكواب على حامل خشبي.