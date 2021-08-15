شاهد: ألفيس بريسلي يعود هذا الأسبوع في بلدة باد ناوهايم الألمانية

احتفل عشاق ملك الروك الراحل إلفيس بريسلي في بلدة باد ناوهايم الألمانية. ودأب سكان البلدة وعشاق إلفيس بريسلي على الاحتفال بهذا المهرجان السنوي في المدينة، التي عاش فيها "إلفيس" أثناء خدمته العسكرية. وحظر الآلاف من عشاق المطرب الراحل هذه التظاهرة الفنية التي يحرص خلالها المشاركون على ارتداء أزياء فترة الخمسينيات من القرن الماضي والظهور بمظهر أقرب إلى "إلفيس".