شاهد: تجمع للحوريات في الولايات المتحدة ومسابقة لتقشير الجمبري في فرنسا

تجمع لحوريات البحر في الولايات المتحدة، وبطولة العالم لتقشير الجمبري في فرنسا وتصميم الرقصات على متن محطة الفضاء الدولية، شاهد أجمل الفيديوهات في زاوية "بدون تعليق" على يورونيوز لهذا الأسبوع.