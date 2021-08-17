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خلال قداس في أبرشية كويربو دي كريستو للاحتفال بعيد سان روكي، قديس الكلاب، في إل ألتو، بوليفيا، الإثنين 16 أغسطس 2021

احتفل البوليفيون الاثنين بعيد "سان روكي" ، تكريما لقديس الكلاب.

أقام جوستينو ليماتشي، وهو كاهن كاثوليكي روماني، قداسًا خاصًا في الهواء الطلق للاحتفال بعيد "سان روكي" في كنيسة (Cuerpo de Cristo) في مدينة إل ألطو.

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ووُلد القديس روكي في فرنسا حوالي عام 1295، وبحسب هذا التقليد فقد تم إنقاذ حياته من قِبل كلب أحضر له الطعام عندما أصيب بالطاعون.

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