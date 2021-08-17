احتفل البوليفيون الاثنين بعيد "سان روكي" ، تكريما لقديس الكلاب.

أقام جوستينو ليماتشي، وهو كاهن كاثوليكي روماني، قداسًا خاصًا في الهواء الطلق للاحتفال بعيد "سان روكي" في كنيسة (Cuerpo de Cristo) في مدينة إل ألطو.

ووُلد القديس روكي في فرنسا حوالي عام 1295، وبحسب هذا التقليد فقد تم إنقاذ حياته من قِبل كلب أحضر له الطعام عندما أصيب بالطاعون.