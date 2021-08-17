شاهد: ارتفاع درجات الحرارة يسبب حرائق متفرقة في أنحاء إسبانيا

لا يزال عناصر الإنقاذ يحاولون الاثنين احتواء امتداد حريق غابات ضخم في وسط غرب إسبانيا، حيث انخفضت درجات الحرارة بعد موجة حرارة غير مسبوقة.

ويحاول نحو ألف عنصر اطفاء بمساعدة وسائل جوية احتواء هذا الحريق الذي يبلغ امتداده بين 70 و 90 كيلومترا وأتى على ما لا يقل عن 12 ألف هكتار وأدى إلى إجلاء نحو ألف شخص في نهاية هذا الأسبوع.

ونشبت حرائق ضخمة في كل من أفيلا وقشتالة وليون، على غرار عشرات من الحرائق الأخرى، بسبب موجة القيظ التي تجتاح البلاد منذ الأربعاء، حيث سجل المستوى القياسي المطلق للحرارة في هذا البلد السبت 47,4 درجات في مونتورو في مقاطعة قرطبة الاندلسية (جنوب)، وفق وكالة الأرصاد الجوية الحكومية.