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أفغان يقفون بالقرب من السفارة الفرنسية في كابول بانتظار مغادرة أفغانستان

اصطف عدد كبير من الأفغان في طوابير قرب سفارة فرنسا في كابول حيث يحاول عشرات الآلاف من الأشخاص مغادرة البلاد بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في ظل استمرار المخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان على الرغم من التعهدات الأخيرة بالمصالحة واحترام حقوق المرأة.

وقد أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء أنه سيعقد جلسة خاصة بشأن أفغانستان الأسبوع المقبل للتباحث بخصوص "المخاوف الكبيرة المتعلقة بحقوق الإنسان" في ظل حكم طالبان.

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