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مظاهرة من أجل تسليط الضوء على الوضع في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على الحكم،"ساحة الأمم" أمام المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، سويسرا، الثلاثاء 17 أغسطس 2021

نظم العشرات من المتظاهرين مسيرة خارج مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف يوم الثلاثاء للمطالبة باحترام المرأة وحرية التعبير في أفغانستان بعد أن استولى مقاتلو طالبان على السلطة.

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وطالب المتظاهرون بمواصلة تعليم النساء والفتيات، الذي تم حظره إبان حكم طالبان السابق في أواخر التسعينيات، ولبس العديد من المتظاهرين الأعلام الأفغانية الحمراء والخضراء والسوداء، التي أزيلت من المباني الرسمية واستعيض عنها بعلم طالبان الأبيض على بعض المباني الرسمية في أفغانستان بعد أن أطاح مقاتلو الحركة بحكومة الرئيس أشرف غني.

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