نظم العشرات من المتظاهرين مسيرة خارج مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف يوم الثلاثاء للمطالبة باحترام المرأة وحرية التعبير في أفغانستان بعد أن استولى مقاتلو طالبان على السلطة.

وطالب المتظاهرون بمواصلة تعليم النساء والفتيات، الذي تم حظره إبان حكم طالبان السابق في أواخر التسعينيات، ولبس العديد من المتظاهرين الأعلام الأفغانية الحمراء والخضراء والسوداء، التي أزيلت من المباني الرسمية واستعيض عنها بعلم طالبان الأبيض على بعض المباني الرسمية في أفغانستان بعد أن أطاح مقاتلو الحركة بحكومة الرئيس أشرف غني.