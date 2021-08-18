نظم العشرات من المتظاهرين مسيرة خارج مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف يوم الثلاثاء للمطالبة باحترام المرأة وحرية التعبير في أفغانستان بعد أن استولى مقاتلو طالبان على السلطة.
وطالب المتظاهرون بمواصلة تعليم النساء والفتيات، الذي تم حظره إبان حكم طالبان السابق في أواخر التسعينيات، ولبس العديد من المتظاهرين الأعلام الأفغانية الحمراء والخضراء والسوداء، التي أزيلت من المباني الرسمية واستعيض عنها بعلم طالبان الأبيض على بعض المباني الرسمية في أفغانستان بعد أن أطاح مقاتلو الحركة بحكومة الرئيس أشرف غني.
No Comment المزيد من
شاهد: طوابير من المصطفين في المحلات التجارية في نيوزيلندا قبل إغلاق جديد
شاهد: آثار دمار إعصار ضرب مناطق في شمال ألمانيا
الحرائق تطال غابات الريفييرا الفرنسية.. آلاف الهكتارات أُتلفت وإجلاء 6000 شخص
شاهد: ارتفاع درجات الحرارة يسبب حرائق متفرقة في أنحاء إسبانيا
شاهد: وللكلاب قدّيس أيضا.. بوليفيا تحتفي بالكلاب والحيوانات الأليفة في عيد "سان روكي"
شاهد: سلوفينيا تُنشئ أكبر فرن لإنتاج فحم الحطب في أوروبا
شاهد: الأمطار الغزيرة تتسبب في حدوث فيضانات وانهيارات طينية في اليابان
شاهد: موجة حر شديدة تضرب العاصمة الإيطالية روما
شاهد: ألفيس بريسلي يعود هذا الأسبوع في بلدة باد ناوهايم الألمانية
شاهد: تجمع للحوريات في الولايات المتحدة ومسابقة لتقشير الجمبري في فرنسا
شاهد: حشود ضخمة تحضر مهرجانا موسيقيا بفضل التصريح الصحي الآمن من كوفيد-19 ببلجيكا
شاهد: إجراءات أمنية مشددة في كابول وطالبان تسيطر على المزيد من المدن في محيط العاصمة الأفغانية
شاهد: جهود رجال الإطفاء والمتطوعين تتواصل لإخماد حرائق منطقة القبائل في الجزائر
شاهد: تظاهرات رافضة للتصريح الصحي في فرنسا للأسبوع الخامس على التوالي
شاهد: حانة في لندن صديقة للحيوانات تقدم المشروبات للزبائن ولكلابهم