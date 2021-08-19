تجمع عشرات المتظاهرين أمام البرلمان البريطاني ودعوا حكومة بوريس جونسون إلى بذل المزيد من الجهد لإجلاء السكان في أفغانستان بعد وصول طالبان إلى السلطة. ورفع المتظاهرون، والكثير منهم لديه أقارب يعيشون في أفغانستان، لافتات عليها صور أولئك الذين تقطعت بهم السبل في البلاد.

في الأيام الأخيرة، نشرت حكومة المملكة المتحدة حوالي 900 جندي للمساعدة في إجلاء مواطني المملكة المتحدة والقوات الأفغانية الذين ساعدوا القوات البريطانية خلال فترة وجودهم هناك. وأعرب المتظاهرون عن قلقهم من أن عملية إجلائهم لا تسير بالسرعة الكافية ويخشون على حياة أحبائهم.

وقد استولت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان قبل أسبوعين من استعداد الولايات المتحدة لإكمال انسحاب قواتها بعد حرب مكلفة استمرت عقدين من الزمن واقتحم المتمردون جميع أنحاء البلاد، واستولوا على جميع المدن الرئيسية في غضون أيام حيث تلاشت قوات الأمن الأفغانية المدربة والمجهزة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.