تظهر لقطات الفيديو، رجل آلي يمارس دور النادل في أحد مقاهي طوكيو، كجزء من تجربة تهدف لتوظيف ذوي الإعاقات الجسدية أو الاضطرابات النفسية أو العقلية.
ويقوم ميتشيو إيماي بإدارة الروبوت في منزله على بعد 800 كيلومترا، وبمساعدة كاميرا وميكروفون ومكبر صوت للتواصل مع مرتادي المقهى.
تم افتتاح المقهى في منطقة بوسط طوكيو في يونيو/حزيران، ويعمل فيه 50 موظفا لديهم احتياجات خاصة.
No Comment المزيد من
شاهد: مدنيون يتجمعون خارج السفارة الفرنسية مع تضاؤل الأمل بالخروج من كابول
شاهد: دعاة حماية البيئة يحتجون على سياسات المناخ للحكومة الألمانية
شاهد: إحياء ذكرى عاشوراء في كربلاء وبيروت وكابول
شاهد: حريق هائل في شمال غرب أثينا يلتهم غابة لليوم الرابع على التوالي
شاهد: إجلاء المئات من المنكوبين بعد فيضانات في أقصى شرق روسيا
شاهد: حرائق الغابات في فرنسا تواصل امتدادها إلى مناطق أخرى
شاهد: عائلات أفغانية تتظاهر في لندن احتجاجا على محنة أقاربها في أفغانستان
شاهد: شابة بلجيكية-بريطانية تحلم في أن تصبح أصغر امرأة تطير حول العالم بمفردها
شاهد: مظاهرات خارج مبنى الأمم المتحدة في جنيف للمطالبة باحترام المرأة وحرية التعبير في أفغانستان
شاهد: أفغان على أعتاب السفارة الفرنسية في كابول أملا في الرحيل عن أفغانستان
شاهد: طوابير من المصطفين في المحلات التجارية في نيوزيلندا قبل إغلاق جديد
شاهد: آثار دمار إعصار ضرب مناطق في شمال ألمانيا
الحرائق تطال غابات الريفييرا الفرنسية.. آلاف الهكتارات أُتلفت وإجلاء 6000 شخص
شاهد: ارتفاع درجات الحرارة يسبب حرائق متفرقة في أنحاء إسبانيا
شاهد: وللكلاب قدّيس أيضا.. بوليفيا تحتفي بالكلاب والحيوانات الأليفة في عيد "سان روكي"