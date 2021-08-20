تظهر لقطات الفيديو، رجل آلي يمارس دور النادل في أحد مقاهي طوكيو، كجزء من تجربة تهدف لتوظيف ذوي الإعاقات الجسدية أو الاضطرابات النفسية أو العقلية.

ويقوم ميتشيو إيماي بإدارة الروبوت في منزله على بعد 800 كيلومترا، وبمساعدة كاميرا وميكروفون ومكبر صوت للتواصل مع مرتادي المقهى.

تم افتتاح المقهى في منطقة بوسط طوكيو في يونيو/حزيران، ويعمل فيه 50 موظفا لديهم احتياجات خاصة.